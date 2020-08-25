AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Malazgirt Zaferi mesajı
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AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Malazgirt Zaferi mesajı
25.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:36

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, 26 Ağustos 1071'de yakılan ateşin, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davanın yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Malazgirt'in bir başlangıç olduğunu, büyük Türkiye'nin ayak sesi, kutlu fethin habercisi olduğunu ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Tarihi değiştiren bu büyük zaferin ardından Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesiyle birlikte bu mübarek topraklar öz vatanımız haline gelmiştir. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'da yeni bir anlayış hakim olmuş ve burada asırlar boyunca devam edecek olan adalet, barış ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Malazgirt'te ecdadımızın bütün benliğini saran yüksek idealler, asırlar boyunca her mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşımızda da bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Şanlı mazimizden ilham alarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Malazgirt kahramanlarının sahip olduğu iyilik, dürüstlük, çalışkanlık, kardeşlik ve adalet duygularını her zaman yaşatacağına olan inancım tamdır.

Bu vesile ile Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü kutlarken, bu kutlu zafere önderlik eden büyük kumandan Sultan Alparslan'ı ve bu topraklar için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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