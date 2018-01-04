AK Parti İl Başkanı Akmeşe: "Edirneliler Bize Güveniyor Ama Oyu Vermiyor"

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne genelindeki seçmenlerle ilgili, "Halk bize güveniyor ama sandığa geldiği zaman oyu bize vermiyor" dedi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleşen AK Parti Edirne 6. Olağan İl Kongresi'nde tekrar İl Başkanı seçilen İlyas Akmeşe, Edirne Adliyesi'nde gerçekleşen törenle mazbatasını aldı.



Mazbata töreninde konuşma yapan Akmeşe, "Edirneliler AK Parti teşkilatlarına güvensin. Bizim Edirne'den başka gidecek yerimiz yok. Biz buraya ne yaparsak, bu Edirne'ye yararlı olacak ve ilelebet kalacak. Bizim ilk hedefimiz, 2019'da gerçekleşecek olan 2 önemli seçim. Birincisi yerel yönetimler, ikincisi milletvekilleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Burada ilk hedefimiz yerel seçimler. Edirne halkına belediyeciliği sorarız, mutlular mı diye. İnanın, yüzde 80-90'ından hayır cevabı alırız. Maalesef bu sandığa gelince böyle aksetmiyor. Bizim ilk önce bunu düzeltmemiz lazım. Edirne'de AK Parti belediyeciliğinin, Edirne'nin hizmetinde olduğumuzu anlatmamız lazım. Bu işi çözeceğimize inandırmamız lazım. Halk bize güveniyor ama sandığa geldiği zaman oyu bize vermiyor. Bunun nedenlerini araştırmamız lazım. İnşallah 2019 Mart ayında hem Edirne'yi hem de ilçeleri AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. Sonrasında da inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50, artı 1'i alacağız" dedi.



Akmeşe, mazbatasını Edirne Yüksek Seçim Kurulu Memuru Kevser Köpük'ün elinden alırken mazbata törenine, Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Fatma Aksal, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Tarık Hatipler, il genel meclisinin ve belediye meclisinin AK Parti'li üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. - EDİRNE