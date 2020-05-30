HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Mehmet Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi
30.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:34

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Mehmet Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi. 2020 yılının ilk üç ayında büyüme oranları sıralamasında Türkiye'nin Avrupa Birliği, G20 ülkeleri ve OECD ülkeleri arasındaki yapılan sıralamada yüzde 4,5'lik büyüme ile ekonomik alandaki büyümesini taçlandırdığını belirten Sabuncu, "Bu süreçte felaket tellallarının kötü hevesleri kursağında kalmış, ülkemiz Covid-19 salgını ile de dünyaya örnek olan bir mücadele sergilemiştir" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı işadamı Mehmet Sabuncu, 2020 yılının 1. Çeyreğinde büyümeyi besleyen üç kalemin yüzde 12,1 ile diğer hizmet faaliyetleri, yüzde 10,7 ile bilgi iletişim ve yüzde 6,2 ile sanayi üretiminin geldiğini azalma olan tek sektörün yüzde 1,5 ile inşaat sektörü olduğunu kaydetti.

Mehmet Sabuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Korona virüsün dünya ekonomilerin neden olduğu büyük çöküşten kurtulamayan ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler yüzde 5 ve üzerinde küçülmeyle yılın ilk yarısını geride bıraktı. Bugün, Doların 10 TL olacağını, faizlerin fırlayacağını, borsanın çakılacağını, IMF'nin geleceğini iddia edenlerin ne kadar çok yanıldıkları ve bunların aslında kendilerinin temennileri olduğu daha net anlaşılmıştır" diyerek Türkiye'nin bu süreçte dünyaya örnek olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Ekonomi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu Ekonomi
İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Ekonomi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Ekonomi
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Ekonomi
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Esra Erol İrem Derici Ayça Varlıer İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Bülent Uygun Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Haziran Antalya Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sabuncu, 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarını değerlendirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 16:34:36. #1.15#
title