AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı Demir'e tepki AK Parti Ardahan İl Balkanı Hakan Aydın, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in açıklamalarına tepki göstererek, "AK Partili Belediye meclis üyelerini toplumda ve kamuoyunda hedef göstermesi kimsenin haddi değildir" dedi.

AK Parti Ardahan İl Balkanı Hakan Aydın, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in açıklamalarına tepki göstererek, "AK Partili Belediye meclis üyelerini toplumda ve kamuoyunda hedef göstermesi kimsenin haddi değildir" dedi.

AK Parti Ardahan İl Balkanı Aydın, CHP'li Belediye Başkanı Demir'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bu eleştirileri uzun süre Ardahan'da yaşamış biri yapsa belki anlaşılır ama Ardahan'a sadece seçildiği zaman yerleşen birinin yapması gerçekçi değildir. CHP'de normal olan hizipçiliği hiçbir zaman AK Parti ailesine sokamazsınız. AK Parti'nin tüm kararları teşkilatlar ve İl Başkanı ile istişare edildikten sonra alınır. AK Parti belediye encümenlerini kamuoyunda hedef göstermek doğru değildir." diye konuştu.

İl Başkanı Aydın, Başkan Demir'in İller Bankasının özel kesinti yaptığı yönündeki açıklamasına da tepki vererek, "Size özel İller Bankasından kesinti yoktur, dünyayı kasıp kavuran 'korona virüs' illeti nedeniyle sıkı ekonomik tedbir alınması kapsamında tüm belediyelerde kesinti yapılmıştır. Buna AK Partili ilçe belediyelerimiz de dahildir. " şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA