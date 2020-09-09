AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı Demir'e tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı Demir'e tepki

AK Parti Ardahan İl Balkanı Hakan Aydın, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in açıklamalarına tepki göstererek, "AK Partili Belediye meclis üyelerini toplumda ve kamuoyunda hedef göstermesi kimsenin haddi değildir" dedi.

AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı Demir'e tepki
09.09.2020 23:06 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:10

AK Parti Ardahan İl Balkanı Hakan Aydın, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in açıklamalarına tepki göstererek, "AK Partili Belediye meclis üyelerini toplumda ve kamuoyunda hedef göstermesi kimsenin haddi değildir" dedi.

AK Parti Ardahan İl Balkanı Aydın, CHP'li Belediye Başkanı Demir'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bu eleştirileri uzun süre Ardahan'da yaşamış biri yapsa belki anlaşılır ama Ardahan'a sadece seçildiği zaman yerleşen birinin yapması gerçekçi değildir. CHP'de normal olan hizipçiliği hiçbir zaman AK Parti ailesine sokamazsınız. AK Parti'nin tüm kararları teşkilatlar ve İl Başkanı ile istişare edildikten sonra alınır. AK Parti belediye encümenlerini kamuoyunda hedef göstermek doğru değildir." diye konuştu.

İl Başkanı Aydın, Başkan Demir'in İller Bankasının özel kesinti yaptığı yönündeki açıklamasına da tepki vererek, "Size özel İller Bankasından kesinti yoktur, dünyayı kasıp kavuran 'korona virüs' illeti nedeniyle sıkı ekonomik tedbir alınması kapsamında tüm belediyelerde kesinti yapılmıştır. Buna AK Partili ilçe belediyelerimiz de dahildir. " şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Tuna Kiremitçi Melisa Aslı Pamuk
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla İzmir Milli Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: AK Parti İl Balkanı Aydın'dan CHP'li Belediye Başkanı Demir'e tepki - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 23:10:55. #1.15#
title