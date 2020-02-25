AK Parti İdil İlçe Başkanlığına Ay yeniden seçildi

25.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:24

AK Parti İdil İlçe Başkanlığına Murat Ay yeniden getirildi.

İdil Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Salonunda yapılan ve tek liste halinde gidilen kongrede geçerli 400 oyun tamamını alan başkanlığa seçildi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, "Şırnak'ın tüm ilçe, köy ve beldelerine ayrım yapmadan hizmet götürme telaşı içindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre projelerimizi şekillendiriyoruz, daha yaşanabilir alanlar oluşturma hedefindeyiz." dedi.

Kaynak: AA