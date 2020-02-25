AK Parti İdil İlçe Başkanlığına Ay yeniden seçildi
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AK Parti İdil İlçe Başkanlığına Ay yeniden seçildi

AK Parti İdil İlçe Başkanlığına Murat Ay yeniden getirildi.

25.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:24
AK Parti İdil İlçe Başkanlığına Ay yeniden seçildi

İlçe Başkanlığına yeniden getirildi.

İdil Gençlik ve ilçe Müdürlüğü Salonunda yapılan ve tek liste halinde gidilen kongrede geçerli 400 oyun tamamını alan başkanlığa seçildi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, "Şırnak'ın tüm ilçe, köy ve beldelerine ayrım yapmadan hizmet götürme telaşı içindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre projelerimizi şekillendiriyoruz, daha yaşanabilir alanlar oluşturma hedefindeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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