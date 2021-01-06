AK Parti İç Anadolu teşkilatlarından Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

AK Parti'nin Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Sivas teşkilatlarınca, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Kırıkkale Adliyesi'ne gelerek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman da marjinal akımların temsilcisi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Bu örneklerden birini bir televizyon kanalında başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını söyleyen Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Aynı şekilde, eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ'un açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir."

Niğde

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin de Niğde Adalet Sarayı'na gelerek, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Peşin, gazetecilere, yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraların hala hafızalarında canlı olan milletin, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkenin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının AK Parti vasıtasıyla gerçekleştirilebildiğini aktardı.

Peşin, hak ve özgülük mücadelesinde ülkenin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymadıklarını vurguladı.

Kırşehir

Kırşehir Adliyesi'ne gelen AK Parti Kırşehir İl Başkanı Berat Bıçakçı ve beraberindekiler de Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bıçakçı, gazetecilere, Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti teşkilatları olarak yapılan bu saldırıları, milli iradeye, onun taşıyıcı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasiye, partilerine ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırı olarak gördüklerini belirterek, tüm siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet etti.

Nevşehir

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, beraberindeki teşkilat üyeleri ile Nevşehir Adliyesi'ne giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yanar, millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmenin herkese düşen sorumluluk olduğunu belirtti.

AK Parti döneminde, Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat edilen mesafenin akıl ve vicdan sahiplerince takdir edildiğini dile getiren Yanar, şöyle konuştu:

"Ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi milletimiz biliyor. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi, inşallah zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte, eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız."

Kayseri

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, beraberindeki teşkilat üyeleri ile birlikte Kayseri Adliyesi'nde Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çopuroğlu, AK Parti'nin demokrasi yolunda büyük adımlar atığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendini bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır."

Sivas

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ile beraberindeki partililer, Sivas Adalet Sarayına gelerek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aksu, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak ortaya çıktığını belirtti.

Başkan Aksu, bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner