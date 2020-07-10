AK Parti Hüyük İlçe Teşkilatı'ndan mahalle ziyareti AK Parti Hüyük İlçe Teşkilatı'nın dış mahalle ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Hüyük İlçe Teşkilatı'nın dış mahalle ziyaretleri sürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve beraberindeki ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleri, İmrenler Mahallesi'ni ziyaret ederek çiftçilerle ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Partililer ve meclis üyeleriyle İmrenler Mahallesi'nde kısa süre önce çıkan yangında ekili hububat alanları yanarak zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaaslan, daha sonra vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Muammer Karaaslan, ilçe teşkilatı olarak her hafta bir mahalleyi ziyaret ettiklerini belirterek, son ziyaret adresi olan İmrenler Mahallesi'nde ise yangında ekili arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını aktardı.

Karaaslan, "Katılımlarından dolayı yönetimimiz ve meclis üyelerimize, ayrıca misafirperverliklerinden dolayı ise İmrenler Mahallesi halkımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA