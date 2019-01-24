AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "AK Parti hizmet partisidir. İnşallah 31 Mart'ta Çatak, AK Belediyecilik ile tanışacak, geçmiş dönemde kaybettiği belediyeciliği alacak ve biz de yeniden hizmete devam edeceğiz." dedi.

Türkmenoğlu, AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Çatak ilçesine geldi.

İlçe girişinde AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve partililerce karşılanan gruptakiler, ardından parti binasına geçti.

Burada partililere seslenen Türkmenoğlu, Çatak'ın en güzel ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Devletin ilçeye çok iyi hizmetler yaptığını vurgulayan Türkenoğlu, şöyle konuştu:

"Bunları tek tek anlatmamıza gerek yok, her şey ortada. Teşkilatımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çok başarılı çalışmaları var. Kendilerini sizlerin huzurunda tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Değerli Çataklılar; AK Parti hizmet partisidir. İnşallah 31 Mart'ta Çatak AK Belediyecilik ile tanışacak, sizlerin gayretli çalışmaları ile geçmiş dönemde kaybettiği belediyeciliği alacak ve biz yeniden hizmete devam edeceğiz. Çatak Belediye Başkan adayı olan Abdurahman Şeylan kardeşimiz ilçemize hayırlı olsun, seçim startını beraber veriyoruz."

Necdet Takva ise 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri Van Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçelerin tamamında kazanmak için tüm teşkilatla var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Abdurahman Şeylan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Ben de Çataklıyım. Sizden biriyim. Kendi ilçemde aday olduğum için ve siz değerli hemşehrilerime hizmet edeceğim için büyük heyecan içerisindeyim. Bu heyecanımızı hiç kaybetmeden gece gündüz hep birlikte çalışacağız, çalmadık kapı bırakmayacağız ve kazanacağız." dedi

Tahsin Babur, birbirinden değerli aday adayları içerisinden Şeylan'ın genel merkez tarafından seçilmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Babur, "Çok güçlü bir adayımız var. Bugün bu kalabalığı gördüğüm zaman kazanacağımızdan hiç şüphem olmadı ve canı gönülden inandım. Abdurrahman Şeylan adayımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim nice güzel hizmetlerde birlikte çalışmayı nasip etsin." diye konuştu.

Daha sonra esnafa karanfil, çocuklara ise boyama kitabı dağıtıldı. Takva ve Babur, HDP ilçe binasını da ziyaret etti.

Şeylan, Babur ve ilçe teşkilatı Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler daha sonra Gevaş ilçesine geçti.

İlçe girişinde partililerce karşılanan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Burada AK Parti Gevaş Belediye Başkan Adayı Murat Sezer ve partililerle konuşan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, ardından esnafı ziyaret etti.

Partililerle yemeğe katılan Türkmenoğlu ve beraberindekiler ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA