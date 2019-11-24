AK Parti heyetinin Hakkari ziyareti

24.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya ve bazı AK Parti milletvekilleri Hakkari'de çeşitli programlara katıldı.

Kandemir ve Kaya ile beraberlerindekiler, ilk olarak Çukurca ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ile Kaya, parti binasında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra karayoluyla kent merkezine gelen heyet üyeleri, parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

"Kardeşliğimize kastettiler"

Kandemir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti çatısı altında bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

7. Olağan Kongre sürecinde teşkilat mensuplarından safları sıkı tutmalarını istediklerini belirten Kandemir, bedeller ödediklerini, ama liderlerinin sağlam duruşuyla, milletin ferasetiyle, teşkilatlarının yürekliliğiyle bütün belaları def ettiklerini aktardı.

Geçen yıl az sayıda ülkenin ayakta kalabileceği ekonomik sıkıntılarla karşılaşıldığını dile getiren Kandemir, "Bunları da geride bıraktık. Bir işgalle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da üzerimize geldiler. Ondan bir sene evvel çukurlar kazdılar, kardeşliğimize kastettiler. 5 senelik maziye baksak ekip olarak neler başardığımızı hep birlikte görürüz. Biz bir şeye inanıyoruz, insan gelir geçer. Biz geriye bizle ilgili değil ideallerimizle ilgili bir eser bırakmak için mücadele ederiz. Eğer ona katkı sunabilmişsek anlamlı buluruz hayatı. Şimdi ekibimiz de belki ismimiz hatırlanmayacak ama 'Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında hizalananlar' diyecekler, hayırla yad edecekler yüz sene sonra." ifadelerini kullandı.

Çocuklara iyi bir gelecek ve dava bırakmak istediklerini vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Yaptıkları her oyunu bozduk. Barış Pınarı Harekatı ile bu bölgede çizdikleri masaları üzerindeki haritaları çöpe fırlattı Genel Başkanımız. Kaşlarını çatan, parmak sallayan, kendilerine büyük dünyanın lideri ismini takanlara 'İşinize bakan arkadaş. Ben heyecanımı ve cesaretimi milletimden alıyorum' dedi Genel Başkanımız. Allah'a binlerce kez şükürler olsun o bütün sıkıntıları, dertleri, önümüze koyulan maliyetleri buruşturduk çöp kutusuna fırlattık. Bu coğrafyanın en büyük gücü umudu yeşertmesi, umudu taşıması. Onun için buna saldırıyorlar sürekli. Teslim olmayacağız. Nereden geldiğimizi unutmayacağız, hangi bedelleri ödediğimizi, neleri başardığımızı unutmayacağız."

"Oturduğumuz eve molotof attılar"

Genel Başkan Yardımcısı Kaya da dün Van'da çeşitli toplantılara katıldıklarını, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, bugün de Hakkari'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çukurca ilçesinin yapılan hizmetlerle iyi bir duruma geldiğini aktaran Kaya, vatandaşların desteğiyle Hakkari'de, ilçelerinde ve beldelerde çok büyük başarı sağladıklarını vurguladı.

Hakkari'ye ilk olarak 2010'da düğünü için geldiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Düğüne başladık, terör örgütünün talimatı sonrası şehirde bütün kepenkler indi ve düğünler iptal oldu. 'Düğün yapmayacaksınız diyor' ve insanlar düğünlerini istedikleri gibi özgür bir ortamda sürdüremiyordu. Bir gün düğün yaptık. Normalde burada düğünler 3 gün, bir hafta sürüyor. İkinci gün düğünümüzü yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Oturduğumuz yere, oturduğumuz eve o dönem molotof attılar. Ama bugün şehrin ışıkları ışıl ışıl. İnsanlar sokakta ve sokakta huzur var, dayanışma var, insanlarımızın gözünde umut var."

"Buranın evlatları en güzel eğitimi alacak"

Kaya, kentteki çocuklarla sohbet ederken hepsinin güzel hayallerinin olduğunu ve bu hayallerine kavuşacaklarına inandığını belirtti.

Eşinin Hakkarili olduğunu ve ortaokulu da kentte tamamladığını, Çapa Tıp Fakültesinde okuyarak başarılı bir hekim olduğunu anlatan Kaya, "Buranın güzel evlatları, en güzel şekilde eğitim alacaklar. Biz Hakkari ve ilçelerinde çocuklarımıza eksiksiz şekilde hizmet veriyoruz. Bugün Hakkari'nin çocukları geleceğe umutla bakıyor. Niçin, çünkü hepsi okuyacak hepsi buraya, bu kente, bu bölgeye, bu coğrafyaya, bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler." şeklinde konuştu.

"Diyarbakır annelerinin yanındayız"

Diyarbakır HDP İl binası önünde oturan annelerin evlatları geri dönsün diye ağladığını dile getiren Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hiçbir anne evladının dağa gitmesini istemez. İnanıyorum ki her kadın evladı okusun, meslek sahibi olsun, yanında, yakınında olsun ister. Biz Diyarbakır analarının yanındayız, bu ülkenin kadınlarının yanındayız. Bin yıl önce Selahaddin Eyyubi'nin başardığının hıncını almak isteyen siyonist, emperyalist, evanjelist zihniyete, bin sene öncenin hesabını yapan, Müslümanı, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirine kırdıran zihniyete karşı duracak olan inanıyorum ki bu coğrafyada kadınlardır. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana büyük hizmetler gerçekleştirdi. Annelere yardımlar yapıyoruz. 2,5 milyon kadına eğitim yardımı veriyoruz ki evlatları okula gitsin. Bu bölgede yıllarca terör örgütü ne yaptı, öğretmenleri vurdu. Bugün Öğretmenler Günü. Şehit Aybüke öğretmenimizi, Necmettin Yılmaz kardeşimi ve tüm şehit öğretmenlerimiz rahmetle anıyorum. Terör örgütü niçin uzun süre öğretmenleri öldürdü, kaçırdı. Çünkü öğretmenler burada kalmasın, evlatlarımız okumasın istediler. Okumayan, cahil olan, işsiz olan bir çocuk ne olur? 'Onu kolay kandırırız diye düşündüler.' İşte biz şimdi devlet olarak bu bölgede eğitim sisteminde güçlüyüz, evlatlarımız okuyor."

Genel Başkan Yardımcıları Kandemir ve Kaya ile beraberlerindeki heyet, daha sonra Gençlik Merkezi'nde sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA