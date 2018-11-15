AK Parti Heyetinden Varto'ya Ziyaret

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Varto ilçesinde bir dizi ziyarette bulundular.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililerle Hakkari'de şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un Leylek köyündeki taziyesine katılarak, babası Kudbettin Özkur'a başsağlığı dileklerini ilettiler.

AK Parti heyeti, taziye dönüşünde AK Parti Varto İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut ve partililerle bir araya geldiler. Ardından Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret eden heyet, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Erkan Kaçmaz ise, ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, ilçenin önemli sorunlarını ilettiklerini dile getirdi.

AK Parti heyeti, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı. - MUŞ