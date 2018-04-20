AK Parti Heyetinden Şemdinli Ziyareti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Şemdinli ilçesini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yardımcıları Ahmet Adıyaman, Abdurrahman Er, Kerim Akgül, Nazif İlçin, Remziye Müezzinoğlu ve Şaban Arslan ile Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, Şemdinli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundular. Şemdinli'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Gür ve beraberindekiler, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldiler.

Toplantı sonrası ilçe sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyip not alan Başkan Gür ve beraberindeki partililer, daha sonra esnafları da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Şemdinli merkez ve ilçeye bağlı tüm muhtarlarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Başkan Gür, Şemdinli Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Muharrem Tekin'i de makamında ziyaret etti.

İlçesinde taziye ziyaretinde de bulunan İl Başkanı Gür ve beraberindekiler, ilçe kaymakamını da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. - HAKKARİ