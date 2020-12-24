AK Parti heyetinden mücadelenin başkahramanlarına ikram

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeline ve polis memurlarına AK Parti Aksaray il teşkilatından destek geldi.

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ve Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan ikramlar, Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti yöneticileri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına, ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasındaki polis memurlarına takdim edilerek, "Sizlerin yanındayız, bu zamanları hep birlikte aşacağız" mesajı verildi.

"Gece gündüz demeden ve tüm risklere rağmen vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyan sağlık ve güvenlik görevlilerine minnettarız" diyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarımız, huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz görevi başında olan polis memurlarımız kimi zaman evlerine gidemediler, ailelerinden uzakta kaldılar. Haklarını ödeyemeyeceğimiz bir fedakarlık yapıyorlar. Yemek yemeye dahi fırsat bulamadıkları zamanlar oldu. Bizler de hazırladığımız ikramları kendilerine ileterek destek olmak istedik. Onların sağlığı ve güvenliği açısından asıl yapmamız gerekenin, bu salgınla mücadelede açıklanan tüm kurallara uymak ve gerekli tedbirleri almak olduğunu unutmayalım. Bu süreçte hastalığı sebebi ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, hastalarımıza şifalar diliyorum. Fedakarlıkları sebebiyle hepsine bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyor, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstererek onlara daha çok yardımda bulunabileceğimizi hatırlatmak istiyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı