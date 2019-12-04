AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret
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AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Görme Engelliler Derneği'ni (GÖRBİR) ziyaret etti.

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58
AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret

İl Başkanı ve beraberindekiler, 3 Aralık nedeniyle Görme Engelliler Derneği'ni (GÖRBİR) ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Türkmenoğlu, engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.


GÖRBİR Başkanı Osman İnce ve üyelerle sohbet eden Türkmenoğlu, her zaman yanlarında olduklarını aktardı.

Dernek üyeleri de Türkmenoğlu ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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