AK Parti heyetinden DSİ Bölge Müdürü Kuran'a ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyarette kentte yapılan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölge Müdürü Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal ve İba'ya teşekkür etti.

İba da Kuran'a çalışmalarında başarı diledi, vatandaşların talep ve önerilerini iletti.

Ziyarette, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar