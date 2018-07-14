AK Parti Heyetinden Başkan Duranay'a Ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette bir açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin; "Ülkemiz 24 Haziran tarihinde çok önemli bir seçimi daha geride bıraktı. Yeni Türkiye yolunda milletimiz yine çok önemli bir karar verdi. Yeni Türkiye yolunda toplumun her kesiminden olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan da büyük destekler gördük. Bu vesileyle bizlerde nezaket ziyaretlinde bulunuyoruz. Bugünde ilimizin önemli sivil toplum kuruluşu olan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve yönetim Kurulu ziyaret ettik. İnşallah Yeni Türkiye yolunda hep birlikte el ele yürüyeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN