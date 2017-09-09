AK Parti Heyetinden Albay Cice'ye Ziyaret

AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice'yi ziyaret etti.



Selçuk Yay, beraberindeki partililerle Kurmay Albay Türker Cice'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yay, dağ taş demeden sabah akşam devletin her yerde olduğunu ve halkla el ele olan 15 Temmuz kahramanlarımızdan Van İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Sayın Türker Cice'yi ak gençlik olarak ziyaret ettik. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - VAN