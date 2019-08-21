AK Parti heyetinden AFAD-SEN'e ziyaret

21.08.2019 14:29

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AFAD-SEN Genel Başkanlığını ziyaret etti.



AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Genel Başkan yardımcıları Doğan Sarıçayır ve Mehmet Murat Aldağ tarafından AFAD-SEN hizmet binasında karşılanan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'e; AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze ve partililer eşlik etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik, "Öncelikle bu nazik ziyaretleri için vekilimiz ve il yönetimine teşekkür ederiz. Bilindiği üzere 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi için hazırlıklar sürüyor. Bizde AFAD-SEN olarak üzerimize düşen görev bilincinin farkında olarak gerek sahada gerekse yönetimimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 26 Ağustos'ta ilimize teşrif edecek olan Cumhurbaşkanımızla birlikte bizde 410 bin Muşlu hemşehrimizle birlikte Malazgirt'teki yerimizi alacağız" dedi.



AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, misafirperverliği ve Malazgirt çalışmaları için AFAD-SEN yönetimine teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İHA