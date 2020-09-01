AK Parti heyeti, Sason'da incelemelerde bulundu
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AK Parti heyeti, Sason'da incelemelerde bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Akif Gür'ün aralarında bulunduğu heyet, Sason ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti heyeti, Sason'da incelemelerde bulundu
01.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:08

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Akif Gür'ün aralarında bulunduğu heyet, Sason ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti heyeti, ilçede yapımı süren 50 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatını inceleyerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sason Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret eden heyet, hasta yakınları ve hastalarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Ergünü ve Derince köylerini de ziyaret eden heyet, vatandaşlarla görüştü.

Özdemir, 2019'da temeli atılan 50 yatak kapasiteli yeni Sason Devlet Hastanesinin kısa bir sürede bitirilerek, ilçe halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Gür ise AK Parti hükümetlerinin Sason'a önemli hizmetler yaptığını dile getirerek, ilçede bulunan tüm eksiklikleri çözmek için var güçleri ile çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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