AK Parti Heyeti Romanya'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığına hazırlanan Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarda bulundu.

Heyet, ilk olarak Bükreş'teki Türk şehitliğini ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı. MÜSİAD Romanya tarafından verilen öğle yemeğine katılan heyet, daha sonra Romanya Parlamentosunda Sosyal Demokrat Parti (PSD) milletvekilleri ve Ulusal Liberal Parti (PNL) milletvekillerinin yanı sıra Romanya Demokrat Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram ile bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda Romanya'da faaliyet gösteren Türk STK'ları ile de bir araya gelen heyet, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyareti AA muhabirine değerlendiren Yılmaz, Romanya'nın stratejik bir ortak ve gelecek yıl AB dönem başkanlığı yapacak bir ülke olduğunu anlattı.

Gerek ikili ilişkiler gerekse AB-Türkiye ilişkileri anlamında önemli bir dönemde Romanya'da bulunduklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"AB dönem başkanlığı sırasında Romanya'nın dost ve stratejik ilişkilerimiz olan bir ülke olarak Türkiye-AB ilişkilerinde de pozitif bir gündemin oluşmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Romanya'nın dönem başkanlığının Türkiye-AB ilişkileri açısından Gümrük Birliğinin modernizasyonu, vize kolaylığı, katılım öncesi fonların daha etkili kullanımı gibi birçok konu açısından verimli geçmesini bekliyoruz. Bunu da muhataplarımızla paylaşıyoruz."