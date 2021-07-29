AK Parti heyeti Nevşehir esnafını ziyaret etti
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AK Parti heyeti Nevşehir esnafını ziyaret etti

AK Parti heyeti Nevşehir esnafını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran kent merkezindeki esnaf ile görüştü.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran kent merkezindeki esnaf ile görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaf buluşmaları kapsamında Kapucubaşı Mahallesi'ni ziyaret eden heyet, iş yerlerinde esnafla sohbet etti.

Fişekçi Sokağı esnafı ile kahvaltı yapan Açıkgöz, Savran ve Kemikkıran, onların talep ve önerilerini dinledi.

Esnafa belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi aktaran Başkan Savran, "Esnafımızı şehrin can damarları olarak görüyoruz. Esnafımız ne kadar güçlü olursa şehrin ekonomisi de o oranda güçlü olacaktır. Her zaman esnaf kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Heyet, esnaf ziyaretinin ardından Fişekçi Camisi'nde yaz dönemi için açılan Kur'an kursuna katılan öğrencilere hediye dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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