AK Parti heyeti Meriç Sulaması Projesi alanında incelemede bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Sulaması Projesi alanında incelemede bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Sulaması Projesi alanında incelemede bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksal ve İba'nın beraberindeki heyet, 78 bin dekarlık alanı sulayacak projede başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Belgin İba, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak amacıyla projeler gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti hükümetlerinin tarıma ve çiftçilere önem verdiğini aktaran İba, "Çiftçimizin, tarım arazilerimizin en önemli ihtiyaçlarından, meselelerinden biri olan modern sulama sistemleri ile ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan Edirne Meriç Sulaması projesi kapsamında kullanılacak boru ve malzemelerimiz geldi ve bu büyük projenin çalışmalarına Allah'ın izniyle başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje çalışmaları kapsamında 78 bin dekar alanın 13 bin dekarlık kısmının sulamaya hazır hale getirilmesinin, kalan 65 bin dekar alanın ise 2022 yılı sonu itibarıyla sulamaya hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Edirne merkez ilçe, Tayakadın, Karakasım, Doyran, Üyüklütatar, Elçili ve Orhaniye köylerinin tarım arazilerini kapsayan toplam 78 bin dekar sulama sahası için çalışmalar başlamış bulunuyor. 78 bin dekar tarım arazisini modern sulama sistemine kavuşturmak demek, yıllık 75 milyon lira bir gelir artışı demek. Projenin büyüklüğünü ve hem ülkemiz hem Edirne'miz için önemini bu rakamlarla tasavvur edebilirsiniz. Dünyanın en kıymetli kaynaklarından olan suyun, etkin kullanılması ile çiftçimize ve ülkemize ekonomik anlamda da değer katacak Edirne Meriç Sulama Projesi, çiftçimize, Edirne'mize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Verimli Edirne topraklarımızın bereketi bol olsun."

Heyete, Karakasım, Doyran, Üyüklütatar ve Orhaniye köyleri muhtarları da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar