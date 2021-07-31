AK Parti heyeti Konya'da hayatını kaybeden ailenin cenazesine katılacak
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AK Parti heyeti Konya'da hayatını kaybeden ailenin cenazesine katılacak

AK Parti heyeti Konya'da hayatını kaybeden ailenin cenazesine katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti'den geniş bir heyet, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenaze törenine katılmak için Konya'ya gidiyor.

AK Parti'den geniş bir heyet, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişinin cenaze törenine katılmak için Konya'ya gidiyor.

Konya'da aynı aileden 7 kişi silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) 'nın cenazeleri yapılan incelemenin ardından aileye teslim edildi. Hayatını kaybedenler için bugün ikindi namazına müteakip Konya'da cenaze namazı kılınacak. Cenazeye AK Parti heyetinden geniş bir katılım olacak.

Cenazeye katılması öngörülen isimler şu şekilde;

" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın yanı sıra Konya Milletvekillerinin de cenazeye katılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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