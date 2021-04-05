AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti
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AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret etti.

Aksal, İba, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve yönetim kurulu üyeleri Ulusal Kanser Haftası kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves'e ziyarette bulundu.

Heves, kanserle mücadelede Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında KETEM biriminin kadınların taramaya katılma oranlarını arttırmak ve yerinde tarama yapmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, ziyaret için teşekkür etti.

-İba mesaj yayımladı

İba, yayımladığı mesajda 81 ilde kurulu KETEM'lerde vatandaşların ücretsiz kanser taramalarını yaptırabildiğini anımsattı.

Farkındalık oluşturma, her şeye rağmen kanser hastalığı olan insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, maddi ve manevi yükünün azaltılmasında herkese görev düştüğünü ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Kanser, korkulacak bir hastalık değildir. Önemli olan erken teşhis edebilmektir. Bu yüzden tedavilerin aksatılmaması gerekmektedir. Bu vesileyle Kanserle Savaş Haftası kapsamında vatandaşlarımıza tarama merkezlerinden faydalanıp bir hastalık varsa erken tanı için geç kalmamalarını öneriyoruz. Unutmayalım kanser tedavi edilebilir, erken teşhis hayat kurtarır.

Yaygın hale gelen spor faaliyetleri, insanların eskiye göre daha bilinçli beslenmesi, daha sağlıklı yaşama istekleri kanser hastalığı ile savaşta bizleri bir adım öteye götürüyor. Ancak bu bilinci arttırmalı ve farkındalık yaratmalıyız. Kanseri yenmek alacağımız önlemlerle bizim elimizdedir."

Hafta münasebetiyle yaptıkları ziyarette kanserle savaş yolunda KETEM birimi başta olmak üzere vatandaşların destekçisi olacaklarını ifade eden İba, kanserle mücadele eden tüm hastalara Allah'tan şifa, ailelerine ise kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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