AK Parti heyeti Bahçesaray'da kanat önderleriyle bir araya geldi
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AK Parti heyeti Bahçesaray'da kanat önderleriyle bir araya geldi

AK Parti heyeti Bahçesaray'da kanat önderleriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti, Bahçesaray ilçesinin ileri gelen ailelerinin büyükleriyle bir araya geldi.

AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti, Bahçesaray ilçesinin ileri gelen ailelerinin büyükleriyle bir araya geldi.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte AK Parti Van İl Başkanlığı saha çalışmalarına start verdi. AK Parti İl Başkanlığı heyeti, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray'ın ileri gelen ailelerinin büyükleriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "AK Parti olarak davamıza destek veren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlikteliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz inşallah" dedi. - VAN

AK Parti heyeti Bahçesaray'da kanat önderleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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