AK Parti heyeti Azerbaycan'a gidiyor
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AK Parti heyeti Azerbaycan'a gidiyor

AK Parti heyeti Azerbaycan'a gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, üst düzey temaslar ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere 25 Temmuz'da Bakü'ye gidecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, üst düzey temaslar ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere 25 Temmuz'da Bakü'ye gidecek.

AK Parti heyeti, 4 gün sürecek programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz ay Ankara'da AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü'nün ardından gerçekleştirilecek ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra, Azerbaycan Aile Bakanı Bahar Hanım Muradova, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov gibi önemli Azerbaycanlı yetkililerle görüşmelerde bulunulacak. Söz konusu görüşmelerde AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi'nin Türkiye ve Azerbaycan'da birlikte gerçekleştirecekleri projeler ele alınması planlanıyor.

AK Parti Azerbaycan programı 28 Temmuz Çarşamba günü Gence'de gerçekleştirilecek "Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" adlı Konferansın ardından düzenlenecek ortak basın toplantısı ile sona erecek.

AK Parti heyeti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve bazı genel merkez yetkililerinden oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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