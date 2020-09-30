AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Ümran Uğurlu seçildi

Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen AK Parti Havza Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen AK Parti Havza Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti siyasetinde kadının önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Özdemir, "Bayanlarımız bizler için çok önemli. Onların sayesinde sahada girmediğimiz ev, çalmadığımız kapı kalmıyor. Bizler de her zaman Kadın Kollarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise Kadın Kolları yönetimi ve üyelerine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Yolumuz çok uzun. Hedeflerimize ulaşmak için durmadan çalışacağız. Bu vesile ile Ermenistan'ın hain saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gönlümüz Azerbaycanlı kardeşlerimizledir." diye konuştu.

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise AK Parti'de eski yeni diye bir ayrım olmadığını belirterek, "Bizim ailemizde böyle bir ayrım yok. Dün yönetimde olup, bugün yönetimde olmayanlar ilk günkü heyecan ile partimize hizmet etmeye devam etmekte. Partimize hizmet eden herkese teşekkür ederim." ifadesinde bulundu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse ise AK Parti'de kadının yerinin çok farklı bir noktada olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Kadının siyasette söz sahibi olduğu ve kendisini ifade edebildiği AK Parti gücünü sahada ülkesinin geleceği için çalışan kadınlarımızdan almaktadır. Kongremizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim."

Konuşmaların ardından kadın kollarında görev yapan eski yöneticilere ve mahalle başkanlarına plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda kullanılan 220 oyun tamamını alan Ümran Uğurlu, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu