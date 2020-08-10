AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keskin hayatını kaybetti AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keskin hayatını kaybetti.

AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keskin hayatını kaybetti.

Bir süreden beri kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Keskin, sabah saatlerinde Sondaj Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

Keskin, Kevser Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Ahmet Keskin'in yakınları ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediye Başkan Vekili Ahmet Rafet Ergin, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Kazım Furkan Kayaoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Havza İlçe Koordinatörü Embiya Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muştu, Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Keskin ailesine taziyelerini ileten AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, "Teşkilatımızın değerli üyesi, aynı zamanda sevdiğimiz bir abimizin acı kaybını yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve ilçe yönetimimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA