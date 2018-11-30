AK Parti Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda, yerel seçim sürecinden yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eski AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini anımsatarak, "Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde Havza Belediye Başkanlığı için aday adayı oldum. Görev verildiği takdirde ilçemize hizmet etmeye hazırız. Hepiniz hakkınızı helal edin." dedi.