AK Parti Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, parti binasında düzenlenen toplantıda, 24 Haziran seçimlerindeki başarıyı 2019'daki yerel seçimlerde de sağlayacaklarına inandığını söyledi.

Partililerin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini dile getiren Kırcalı, "Yaptığımız hizmetlerin takipçisi olmalıyız. Samsun'un 17 ilçesinden 16'sının belediye başkanlığını aldık. 17'sini de almaya gayret göstereceğiz. AK Parti'yi güçlü yapan halkla iç içe olması, onların dertlerini dinlemesi ve sorunlarını çözmesidir." dedi.

Birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini vurgulayan Kırcalı, şunları kaydetti:

"Şu an yaşadığımız durum, ekonomik kriz değil, bunun ismi ekonomik operasyon. Dış güçlerin ekonomik yönden Türkiye'ye diz çöktürme operasyonu. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, şimdi de ekonomi. 15 Temmuz'da elde edemediklerini ekonomi ile uygulamak isteseler de yine başaramayacaklar. Ülkemizde kesinlikle ekonomik kriz yok. Birlik ve beraberliğimiz koruyarak güçlü olmak zorundayız. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bir olmalıyız."

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise partilerinin belediyecilik anlayışını ilçelerinde en güzel şekilde yansıttıklarını dile getirerek, "İnşallah termal tatil merkezi ve Havza OSB'de yapılacak yatırımlar ile göçü durduracağız. İlçe merkezimizde yıl sonu itibarıyla doğal gaz verilmeyen sokak kalmayacak. Ülkede kriz dedikoduları yapılırken Havza OSB'de 100 milyon avroluk yatırım için protokol imzalandı. İnşallah Havza OSB de üretime başladığında hem ülke, hem de bölge ekonomimize katkı verecek." diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu ve Havza İlçe Koordinatörü Salih Çelik dde yerel seçim hazırlıklarının bir an evvel bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.