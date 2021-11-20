AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

HAVZA, SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Başkanlığı 84. İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi ağır bir salgın sürecinden geçtiğini, Avrupa'da tedarik zinciri sorunları nedeniyle marketlerde rafların boş kaldığını söyledi.

Bugüne kadar yapılan her seçimin bir diğerinden önemli olduğunu belirten Kırcalı, "2023'teki seçimler, kazanımların devamı açısından önemli. Bu acıdan mahalle başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız bunun bilincinde olarak sahada çalışmalıyız." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yaptıkları hizmetler ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Başkan Ersan Aksu ise vatandaşların 19 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini dile getirerek, "Niye millet 15 seçimdir AK Parti'yi iktidar yaptı? Bunun dünyada ikinci bir örneği yok. Çünkü AK Parti iktidarı, milletin iktidarı. Sizler AK Parti'yi iktidarda tutmak için değil, milletin iradesini, kendi iktidarınızı devam ettirmek adına oy veriyorsunuz." diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tüm kademelerimizle 2023 hedefleri doğrultusunda sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. İlçemizde 2021 ve 2022 yılı için hedeflenen üye sayısına ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Milletvekili Kırcalı ve beraberindekiler, tarımsal sulama ile ilgili talep ve önerilerini görüşmek üzere Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret etti.