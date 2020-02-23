AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan güven tazeledi
AK Parti Havza 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Kadir Kayan yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Havza 7. Olağan İlçe Kongresi'nde Kadir Kayan yeniden başkanlığa seçildi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekili ve Samsun İl Koordinatörü Adnan Günnar başkanlık yaptı.
AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, tek liste ile katıldığı seçimde, 401 delegeden oy kullanan 278'inin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.
Kadir Kayan başkanlığında Yönetim Kurulu, Arzu Kocabaş Eren, Arslan Asrlan, Dursun Ali Beşli, Hamza Aydın, Hasan Kaya, Kadir Özkurt, Kenan Gökdemir, Meliha Ergül, Muhammet Gür, Musa Akın, Mustafa Kurkmazlı, Naime Nur Ergin, Uğur Albayrak, ve Yeter Kara isimlerinden oluştu.
Kayan'ın teşekkür konuşmasının yanı sıra kongrede Adnan Günnar, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de konuşma yaptı.