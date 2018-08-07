AK Parti Hatay Milletvekilleri Yayladağı'nda

AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekilleri Şanverdi ve Çelik, ilk olarak Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kalkan ile bir süre sohbet eden milletvekilleri, daha sonra Yayladağı Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda partililerle buluştu.

Şanverdi ve Çelik, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde partilerine ve kendilerine destek veren partililere teşekkür ederek talepleri dinlediler.