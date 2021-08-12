AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a yol müjdesi
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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a yol müjdesi

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a yol müjdesi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya-Samandağ çevre yolu ihalesinin yapıldığını ve projenin 1 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya-Samandağ çevre yolu ihalesinin yapıldığını ve projenin 1 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Yayman, beraberinde Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir, muhtarlar ile Samandağ çevre yolunda inceleme yaptı.

Burada açıklama yapan Yayman, seçim döneminde söz verdikleri bir vaadi daha yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Samandağ'ı Antakya'ya bağlayan bu yolun müteahhitinin işi bırakması sonucu yarım kaldığını hatırlatan Yayman, şunları kaydetti:

"Tam 2 yıl devam eden ısrarlı takibimiz sonucu bugün büyük bir ilerleme sağlamış durumdayız. Şimdi sıfırdan başlıyoruz ve en kısa sürede bu yolu tamamlayacağız. Yolumuz geçen hafta ihale edildi. Önce Çevlik'ten başlayan çevre yolu bölümü yapılacak ve devamında yol otoban standardında duble yol olarak tam 27 km olarak Antakya'ya bağlanacaktır. Sözleşmeye göre yolumuz 1 yıl içinde tamamlanacaktır. Samandağ için adeta tarihi bir adım olan yol için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na ve Bölge Müdürümüz Mehmet Fidan'a teşekkür ederiz. Daima söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar."

Karayolları 5. Bölge Müdürü Fidan da Antakya-Samandağ yolu proje uzunluğunun toplam 27 kilometre olduğunu ve yolun bir yıl içinde duble yol olarak yapılacağını belirtti.

AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Özdemir ise Samandağ için bugünüm tarihi bir gün olduğunu belirterek şehrin yaşadığı trafik sorunun AK Parti ile çözüleceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Samandağ'a yol müjdesi - Haberler
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