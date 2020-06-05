AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Hassa'ya 50 yataklı hastane müjdesi AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa ilçesinde 50 yataklı hastane yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa ilçesinde 50 yataklı hastane yapılacağının müjdesini verdi.

Hassa ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin uzun zamandır beklediği devlet hastanesi projesinin belirlendiğini söyledi.

Hastanenin yapımı için 15 Haziran'da ihaleye çıkılacağını ifade eden Yayman, "Bu projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri bulunan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Bu koronavirüs gündeminde bu kadar ekonomik krize rağmen Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın Hassa'yı düşünmesi, 50 yataklı Hassa Devlet Hastanesi projesine karar verilmiş olması devletimizin büyüklüğünün göstergesidir." diye konuştu.

İki yıl önce verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yayman, gerçekleşecek projeyle ilçedeki sağlıkla ilgili sıkıntıların giderileceğini belirtti.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da hastaneyle ilgili hazırlık sürecinin tamamlandığını ve 10 gün sonra da yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA