AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

30.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:27
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Yayman, AA muhabirine, Başarır'ın Türk ordusu için söylediği sözleri şiddetle kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Kem sözün sahibine ait olduğunu belirten Yayman, şunları söyledi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi

"Bir milletvekiline değil bir vatandaşa yakışmayacak sözlerdi. Herkes kendine yakışanı yapar. Atatürk'ün kurduğu partiden böyle bir açıklamanın gelmesini esefle kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin bağrından çıkan şerefli bir kurumdur. Türk ordusu milletin ordusudur. Bu sözler asla kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri şerefli bir kurumdur. Emperyalistlere sözünü çıkartmayan, ABD, İsrail ordusuna sesini çıkartmayan bir kişinin bir hadsizin, TSK'yı ağzına alması esef verici bir durumdur. Başarır'ı Türk milletinden ordumuzdan özür dilemeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Enes Batur Kenan Işık Mehmet Ali Erbil
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Erol Bulut Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:30:35. #1.15#
title