AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Alan Yaylası sakinlerine tapu müjdesi

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesine bağlı Alan Yaylası'ndaki tapu kadastro çalışmalarının başladığını bildirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesine bağlı Alan Yaylası'ndaki tapu kadastro çalışmalarının başladığını bildirdi.

Amanos Dağları eteklerindeki yaylada vatandaşlarla bir araya gelen Yayman, seçildikleri günden bu yana vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Üç yılda 8 defa Alan Yaylası'na gittiklerini ifade eden Yayman, "Burada vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Orman ve tapu kadastro çalışmaları sonucunda hak sahiplerini tapularına kavuşturacağız. Alan Yaylası'nda kurulduğu günden bugüne devam eden bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 20 bin vatandaşımızın yaşadığı elektrik aboneliği konusunu da çözüme kavuşturduk. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla halkımızın sorunlarını teker teker çözüyoruz. Daima söylediğimiz bir ilkemiz var. Hizmet bizim işimizdir. Yaparsa AK Parti yapar." şeklinde konuştu.

Hatay Tapu Kadastro Müdürü Sedat Gülsever ise yayladaki hak sahiplerinin en geç bir yıl içerisinde tapularına kavuşacaklarını söyledi.

Yayla sakinleri de çalışmaları için Milletvekili Yayman ve tapu kadastro personellerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu