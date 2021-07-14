AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan "15 Temmuz" açıklaması Açıklaması
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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan "15 Temmuz" açıklaması Açıklaması

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan '15 Temmuz' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasi tarihinin, iki bin yıllık Türk tarihinin belki en hain, alçak kalkışmalarından biri." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasi tarihinin, iki bin yıllık Türk tarihinin belki en hain, alçak kalkışmalarından biri." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yi işgale açmak isteyen FETÖ'cü hainlerin, Amerikan uşaklarının 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Bütün vatandaşların, 15 Temmuz 2016 gecesinde en küçük bir korku, tereddüt ve şüphe duymadan sokaklara çıktığını dile getiren Yayman, "Destanları kahramanlar yazar. 15 Temmuz gecesi bir kahraman yoktu, topyekun bir milletin, Cumhurbaşkanı'na, mukaddesatına, ezanına, vatanına, demokrasisine ve hürriyetine sahip çıkma çabası vardı." diye konuştu.

Yayman, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasi tarihinin, iki bin yıllık Türk tarihinin belki en hain, alçak kalkışmalarından biri. Darbe girişiminin çok önemli sonuçları da oldu. Bu sonuçların birincisi çok şükür Allah'a ki 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda, Genelkurmay Kavşağı'nda, İstanbul'da, Boğaziçi Köprüsü'nde, Çengelköy'de kanları birbirine karışan; din, mukaddesat, bayrak, demokrasimiz için meydanlara çıkan insanların oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır. Bu ittifak, Türkiye'nin bekası, çimentosu, geleceği ve sigortasıdır. Cumhur İttifakı karşısında kanları birbirine karışanların birliği, kardeşliği karşısında başka bir ittifak daha oluştu. Onlar kendilerine aslında Millet İttifakı deseler de pratikleri, tarafları, kritik zamanlardaki açıklamaları bakımından biz onlara 'zillet ittifakı' diyoruz.

Bu zillet ittifakı ne kadar Türkiye düşmanı varsa demokrasi, bayrak, millet düşmanı varsa daima onlarla beraber. Onlara göre aslında 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin bir darbe girişimi olmadı. 15 Temmuz gecesi aslında Türkiye'ye sahip çıkanlarla 15 Temmuz gecesini savunanların bir bloklaşması, ittifakı söz konusudur. Bu anlamda muhalefetin, 15 Temmuz hain darbe girişimini perdelemeye, hafifletmeye, meşrulaştırmaya çalışması çok manidar. Bu, aslında apaçık bir alçaklık, demokrasi düşmanlığıdır. Tüm bunları milletimizin takdirine, ferasetine, hikmetine havale ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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