AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi'nin Covid testi pozitif çıktı
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AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi'nin Covid testi pozitif çıktı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'ye yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi'nin Covid testi pozitif çıktı
28.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:09

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'ye yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanverdi, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve korona virüs testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Şanverdi, Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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