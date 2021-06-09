AK Parti Hatay Milletvekili Özel: "Eğitim altyapımızı yeniliyoruz"

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay'da eğitim altyapısının yenilendiğini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay'da eğitim altyapısının yenilendiğini söyledi.

Özel, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarı boyunca bütçeden en çok pay ayrılan yatırım alanlarının başında eğitim geldiğini belirterek yeni yapılan okullar ve eğitime kazandırılan dersliklerin de bunun en önemli göstergelerinden birisi olduğunu ifade etti.

2003 yılından bu zamana kadar Hatay genelinde 789 okul ve 8 bin 840 dersliğin tamamlanarak eğitim camiasına kazandırıldığını vurgulayan Özel, 71 okul ve 909 dersliğin ise yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İskenderun, Belen ve Arsuz'da ise 2018-2021 yılları arasında yeni okul yapılması yönünde bir seferberlik başlatıldığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Eğitimin her kademesi için yeni okul yapılıyor ve 2021 yılında da çalışmalar hızla devam ediyor. 2018-2021 yılları arasında İskenderun'da 10 yeni okul ve 141 derslikle birlikte mesleki ve teknik anadolu lisesi gemi yapım atölyesi, Belen'de 3 okul 1 halk eğitim merkezi olmak üzere 52 derslik, Arsuz'da 7 okul bir spor salonu olmak üzere 62 dersliği toplamda ise 20 okul ve 255 yeni dersliği eğitim camiamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılında İskenderun'da 5 okul 66 derslik, Belen'de 2 okul 28 derslik ve Arsuz'da 4 okul 48 derslik olmak üzere toplamda 11 okul 142 dersliğin arsa, ihale ve yapım gibi çalışmaları devam ediyor. Bunlarda tamamlandıktan sonra bölgemiz eğitim anlamında cazibe merkezi haline gelecek ve son 3 yıl içerisinde 31 okul ve 397 yeni derslik yapmış olacağız."

Sınıfların hepsinin yeni teknolojilerle donatıldığına dikkat çeken Özel, okullar, çocukların en iyi şekilde eğitim almalarına imkan tanıyacak şekilde dizayn edildiğini vurguladı.

Sadece yeni okul ve derslik yapmakla yetinmediklerini, eğitim öğretime devam edilen ve zaman içerisinde yıpranmış okullarda güçlendirme ve onarım çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Özel, "2018-2021 yılları arasında İskenderun, Arsuz ve Belen'de toplamda 26 okulun güçlendirme çalışmaları tamamladı. 40 okulda ise çalışmaların devam ediyor. Öğrencilere ve öğretmenlere en iyi ortamları sunabilmek için gayret gösteriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu