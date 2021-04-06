AK Parti Hatay Milletvekili Özel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu toprakların güzelliğini, birlikteliğini, coşkusunu, heyecanını ve hüznünü kaleme alan yerli ve milli ajansımız Anadolu Ajansı'nın 101. yaşı kutlu olsun. Fedakar çalışanları ile 101 yıldır ülkemizin sesini dünyaya duyuruyor. Nice yıllara AA."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu