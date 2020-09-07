AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman İslahiye'de
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman İslahiye'de

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman İslahiye'de
07.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:19

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yayman, beraberindeki Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret etti.

Yayman, bölgedeki devam eden ve tamamlanan projeler konusunda bilgiler aldı.

Vural da bölgedeki biber üreticileri ve üzüm üreticilerinin fiyat konusunda yaşadıkları sorunları aktardı.

Yayman ve beraberindekiler daha sonra İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katkılarıyla cezaevinden kütüphaneye dönüştürülen binada incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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