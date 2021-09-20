Ak Parti Hatay Milletvekili H. Bayram Türkoğlu İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN 'ü ziyaret etti. Ak Parti Hatay Milletvekili H. Bayram Türkoğlu İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN 'ü makamın da ziyaret etti. İlçemize yeni atanarak göreve başlayan ilçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN' ü beraberinde Ak Parti İlçe Başkanı Burak İZGİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Türkoğlu, Kaymakam Aydın ERGÜN' e hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Aydın ERGÜN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; Güzel bir ilçede olmaktan mutlu olduğunu hep birlikte çıtanın daha yükseklere çıkartılması için gayret göstereceklerini ifade ederek Milletvekiline ve beraberindekilere teşekkür etti.

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