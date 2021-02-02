AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, Yayladağı'nda ziyaretlerde bulundu

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çelik, ilk olarak partisinin ilçe başkanlığına gelerek, burada İlçe Başkanı Doğan Gürlen, parti yönetimi ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz gün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mustafa Sayın için baş sağlığı dileyen Çelik, burada bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Ardından ilçede defne dalından pelet cinsi yakıt üreten girişimci Ayşegül Abacı'yı ziyaret eden Çelik, tesis hakkında bilgi aldı.

Yayladağı-Antakya yolunda uygulama yapan polisleri de ziyaret eden Çelik'e, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu