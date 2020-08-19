AK Parti Hatay Milletvekili Çelik'ten Yayladağı'na ziyaret AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çelik, beraberinde partisinin İlçe Başkanı Doğan Gürlen ile Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ı ziyaret etti.

Belediye binasındaki bir nikah törenine katılan Çelik, genç çifte mutluluklar diledi.

Ardından Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Çelik, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Çelik, Ak Parti İlçe Başkanlığı ve bazı kamu kurumlarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA