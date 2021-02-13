AK Parti Hatay Milletvekili Çelik: "Görüştüğümüz her vatandaşımızın HATSU ile ilgili sorunu var"
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AK Parti Hatay Milletvekili Çelik: "Görüştüğümüz her vatandaşımızın HATSU ile ilgili sorunu var"

13.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:56
AK Parti Hatay Milletvekili Çelik:

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, kentte görüştükleri her vatandaşın Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresiyle (HATSU) ilgili bir sorunu olduğunu bildirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, kentte görüştükleri her vatandaşın Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresiyle (HATSU) ilgili bir sorunu olduğunu bildirdi.

Çelik, Yayladağı ilçesine ziyaretinde muhtarlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.

Daha sonra esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Çelik, ilçeye yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Milletvekili Çelik, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, vatandaşların her zaman yanında olarak sorunları yerinde dinlemek istediklerini belirtti.

En çok duydukları sorunun ise su ile ilgili olduğunu anlatan Çelik, "Görüştüğümüz her vatandaşımızın HATSU ile ilgili sorunu var. Kimisine içme suyu yetersiz geliyor. Kimisinin içme suyu hattı bile yok. HATSU'ya iletilen tüm talepler havada kalmış. Çözüm bulan olmamış." dedi.

Çelik'e ziyaretlerinde Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve partililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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