AK Parti Hatay Kadın Kollarından sağlık çalışanlarına narenciye hediyesi
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AK Parti Hatay Kadın Kollarından sağlık çalışanlarına narenciye hediyesi

23.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:22
AK Parti Hatay Kadın Kollarından sağlık çalışanlarına narenciye hediyesi

AK Parti Hatay Kadın Kolları tarafından, içerisinde mandalinaların olduğu hediye paketleri sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

AK Parti Hatay Kadın Kolları tarafından, içerisinde mandalinaların olduğu hediye paketleri sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

AK Parti Hatay Kadın Kollarından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Bekar Eren önderliğinde hazırlanan ve üzerinde "Hayatlarını riske atarak bizler için gece gündüz çalışan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza küçük bir C vitamini molası verdirmek istedik" yazılı not bulunan paketler, Hatay Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

Eren ve beraberindekiler, daha sonra hastane bahçesinde "İyi ki varsınız" yazılı pankart açarak görevdeki sağlık çalışanlarına moral verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eren, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu belirtti.

Bu anlamlı etkinlikte destek olan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkür eden Eren, "Ülkece topyekün mücadele verdiğimiz şu günlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:23:52. #1.15#
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