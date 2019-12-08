AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı
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AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 14. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı.

08.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:00
AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı

Konyaspor Teknik Direktörü 'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 14. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK takımları, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, basın toplantısında açıklama yaptı.

Kaynak: AA

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: AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı
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