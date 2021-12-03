AK Parti Hatay İl Başkanlığından engelli bireylere sanat ve spor etkinliği - Haberler
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AK Parti Hatay İl Başkanlığından engelli bireylere sanat ve spor etkinliği

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
AK Parti Hatay İl Başkanlığından engelli bireylere sanat ve spor etkinliği

AK Parti Hatay İl Başkanlığı "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında engelli bireylerle sanat ve spor etkinliği düzenledi.

HATAY (AA) - AK Parti Hatay İl Başkanlığı "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında engelli bireylerle sanat ve spor etkinliği düzenledi.

Antakya Gençlik Merkezindeki programda, resim çalışması, enstrüman çalışması, masa tenisi ve voleybol etkinlikleri yapıldı.

Daha sonra çiğ köfte eşliğinde çalan oyun havalarıyla halay çekildi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, her insanın birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Engelli bireylerle anlamlı günde bir araya geldiklerini dile getiren Yeşildal, "Hükümetimizin attığı adımlarla engelli kardeşlerimizin birçok meselesini çözdük. Bugünde engelli kardeşlerimizle çok verimli bir program gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

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