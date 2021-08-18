AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne arazi satış tepkisi

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, fuar alanının da içinde bulunduğu bazı arazileri satışa çıkardığı iddiasıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, fuar alanının da içinde bulunduğu bazı arazileri satışa çıkardığı iddiasıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

Yeşildal, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir yönetimi, mecliste 2 kez reddedilmesine rağmen haksız ve hukuksuz bir şekilde il merkezinin tek fuar alanının da bulunduğu şehrin tek nefes alacağı değerleri, bu defa bir bir değil, toptan satmaya çalışmaktadır. Bu haksız ve hukuksuz karara karşı Cumhur İttifakı olarak meclis ve encümen toplantısında muhalefet şerhi koyduk. İlgililer hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma suçları dahil suç duyurusu ile yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle bağımsız Türk yargısına müracaatlar yapmaktayız. Şehrin tüm dinamiklerinin karşı çıktığı bu akıl tutulmasına karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu uygulamaya imza atanlardan aziz milletimiz hesap soracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu