AK Parti Hatay İl Başkanı Güler'e Ziyaret

MHP Hatay İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı ile BBP Hatay İl Başkanı Nevin Zeytineli, yeni göreve atanan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler'i parti binasında ziyaret etti.

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güder, parti binasındaki ziyarette hem Lütfi Kaşıkçı'nın hem de Nevin Zeytineli'nin, memleket, millet ve ümmet sevdasıyla yaşayan, bunu her koşulda ispat eden ve Hatay'ı seven, başkanlar olduğunu söyledi.

Hatay'ın Türkiye'nin bir minyatür hali olduğunu ve Hatay'ı bilmenin Türkiye'yi bilmek olduğuna vurgu yapan Güler, şöyle devam etti:

"Nasıl ki 100 yıl önce aynı şer odakları Türk milletine Sevr'i dayattıysa, bu dayatmayı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti olarak atlattıysak, şu anda yine aynı şer odakları tarafından ikinci Sevr dayatılıyor. 100 yıl önce nasıl millet olarak vatanımıza sahip çıktıysak, şu anda da hamdolsun tüm unsurlarımızla, ideolojik yanlarımızı bir kenara bırakarak, vatan bayrak söz konusuysa her şeyimizi teferruat görüp, birlik beraberlik içinde bu ikinci Sevr dayatmasını atlatacağız. Bunu 15 Temmuz'da millet olarak ispat ettik."

Kaşıkçı da ziyarette yaptığı konuşmada, demokratik hayatın içerisinde siyasi partilerin, vatandaşa, millete, topluma hizmet etmek için önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti.

Zeytineli ise 15 Temmuz gibi buna benzer bir çok sıkıntılar atladığını, artık bundan sonra birlik ve beraberliğin en üst seviyede tutulması gerektiğini söyledi.

Ziyarete, MHP Antakya İlçe Başkanı Adnan Akdaş ile çok sayıda partili katıldı.